 يوروبول تعتقل 49 شخصا في حملة ضد تهريب ثعابين البحر المهددة بالانقراض - بوابة الشروق
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يوروبول تعتقل 49 شخصا في حملة ضد تهريب ثعابين البحر المهددة بالانقراض


نشر في: الجمعة 24 يونيو 2022 - 11:44 م | آخر تحديث: الجمعة 24 يونيو 2022 - 11:44 م

ألقت السلطات الأوروبية القبض على 49 شخصا في حملة ضد تهريب الثعابين الزجاجية، وهي تجارة مربحة وغير قانونية تعرض بقاء هذا النوع من الثعابين النادرة للخطر.

وقالت وكالة إنفاذ القانون التابعة للاتحاد الأوروبي "يوروبول" اليوم، إن هناك زيادة حادة في التهريب بعد رفع قيود السفر بسبب جائحة كورونا.

وركزت السلطات على المسافرين جوا من 24 دولة في عملية استمرت ستة أشهر واستمرت من نوفمبر الماضي إلى يونيو الجاري.

وأفادت "يوروبول" بأنه مع ذلك، تعد التجارة العالمية في الثعابين الزجاجية، التي تبلغ قيمتها نحو 3 مليارات يورو، من بين أكثر أنواع التجارة غير القانونية المربحة التي تشمل أنواع محمية.

ويتم تنظيم عمليات نقل الثعابين من أوروبا إلى آسيا في أمتعة اليد، بعد أن وجدت طرقا لإبقائها على قيد الحياة لمدة 48 ساعة. ثم يتم نقل الثعابين إلى المزارع السمكية في آسيا، قبل أن يتم تداولها في جميع أنحاء العالم.

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