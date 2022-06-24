حكومة الإكوادور تعتزم السماح لجماعات المعارضة باستخدام مركز ثقافي للتشاور

قال وزير شؤون الحكومة في الإكوادور فرانسيسكو خيمينيز في بيان نشرته الرئاسة إن الحكومة بصدد منح المنظمات التي تقود احتجاجا على مستوى البلاد حق استخدام المركز الثقافي في مدينة كيتو للمساعدة في إطلاق مفاوضات.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، ستسمح الحكومة باستخدام قاعة الحفلات الموسيقية التي كان محظور استخدامها من قبل وكانت تستخدم تقليديا من جانب منظمات السكان الأصليين أثناء احتجاجات في العاصمة "بحيث لا يكون هناك عنف ولا أعذار" على حد قول الوزير.

وطالب خيمينيز اتحاد القوميات الأصلية في الإكوادور بأن يأمر بإنهاء قطع الطرق الذي تسبب في تعطيل حركة النقل في الكثير من مناطق الأنديز والأمازون منذ 13 يونيو واندلاع أعمال عنف أخرى.

وقال خيمينيز لقادة الاحتجاج: "ندعوكم مرة أخرى لبدء حوار على الفور" لإنهاء الأزمة.