روسيا تتهم أمريكا باتخاذ أعمال عدوانية

اتهمت روسيا الولايات المتحدة باتخاذ "إجراءات عدوانية"، وقالت إنها ستتخذ "إجراءات ضرورية"، ردا على ذلك.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروافا، اليوم الجمعة، أنه في حين تؤكد الولايات المتحدة اهتمامها بالحفاظ على العلاقات الدبلوماسية، "لا يسع المرء إلا ملاحظة أن هذه البيانات يتم إحباطها من خلال الإجراءات متزايدة العدائية من الجانب الأمريكي".

وأضافت زاخاروفا أن القيود التي أمرت ليتوانيا بفرضها على نقل البضائع إلى جيب كالينينجراد الروسي المطل على بحر البلطيق، جاءت "بموجب اقتراح واشتراط" من الولايات المتحدة.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات واسعة النطاق على روسيا، مثلها في ذلك مثل الاتحاد الأوروبي. وأشارت زاخاروفا إلى أن هناك ما يدعو للاعتقاد أن الولايات المتحدة تحاول مخاطبة روسيا "من موقف قوة".

وأوضحت: "سنتوصل إلى النتائج المناسبة، وسنتخذ الإجراءات الضرورية"، دون الإفصاح عن تفاصيل.

وكتب إريك مامر، المتحدث باسم رئيسة المفوضية الأوروبية في سلسلة تغريدات عبر موقع تويتر، في وقت سابق هذا الأسبوع، أن: "ليتوانيا تنفذ الإجراءات المشددة للاتحاد الأوروبي التي فرضها المجلس بالإجماع ضد روسيا خلال الأشهر الأخيرة"، في إشارة إلى المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.