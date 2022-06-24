وافق بنك باركليز البريطاني على شراء شركة كينسنجتون للرهن العقاري، في إطار مساعيه لتوسيع نشاطه في سوق الاسكان في بريطانيا.

وذكر البنك في بيان أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أنه سوف يدفع 3ر2 مليار جنيه استرليني (8ر2 مليار دولار) نظير شراء شركة كينسنجتون المملوكة لمجموعتي بلاكستون وسيكث ستريت للاستثمار.

وتقع شركة كينسنجتون في مدينة ميدنهيد بانجلترا وتضم قرابة 600 موظف، وحققت الشركة صفقات رهن عقاري بقيمة 6ر1 مليار جنيه استرليني من بداية العام حتى 31 مارس الماضي.

وفي إطار الصفقة، سوف يستحوذ بنك باركليز أيضا على حقيبة الرهون العقارية الخاصة بالشركة في بريطانيا، والتي من المتوقع أن تصل قيمتها إلى ملياري جنيه استرليني حتى نهاية العام.

وأفادت بلومبرج بأن تمويل الصفقة سيتم من خلال "الموارد القائمة" للبنك، ولا تزال الصفقة رهن موافقة الجهات الرقابية، ومن المتوقع أن تستكمل بحلول أواخر العام الجاري أو مطلع العام المقبل.