الطاقة السعودية: تمديد فترة استقبال طلبات التأهيل للمنافسة على رخص تقديم خدمات الغاز

أعلنت وزارة الطاقة السعودية، اليوم السبت، تمديد فترة استقبال طلبات التأهيل للمنافسة على رخص تقديم خدمات غاز البترول السائل للأنشطة، بحيث تنتهي يوم الخميس الموافق 31 أغسطس 2023 بدلا من يوم الجمعة الموافق 30 يونيو 2023.

وكشفت وزارة الطاقة السعودية في بيان لها اليوم السبت أنه يمكن زيارة صفحة طلب التأهيل من خلال الرابط، فيما دعت وزارة الطاقة إلى التواصل معها في حال وجود أي استفسارات عبر البريد الإلكتروني.

كانت وزارة الطاقة قد أعلنت في الرابع من مايو الماضي، صدور اللائحة التنفيذية واللوائح التنظيمية ودليل تقديم الخدمة لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية؛ والتي تهدف إلى المساهمة في إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستهلكين.

وتضمنت اللوائح التنظيمية لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، تصنيفًا لأنشطة النظام ورخصه، ومنها نقل غاز البترول السائل من مصادره إلى مرافق غاز البترول السائل أو شبكة توزيع الغاز المستقلة، وإنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز البترول السائل أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها، وتوزيع غاز البترول السائل بالجملة، وبيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة، إضافة إلى شروط منح الرخص.

ويأتي صدور اللائحة التنفيذية واللوائح التنظيمية ودليل تقديم الخدمة في إطار سعي وزارة الطاقة لتحقيق أهداف نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية الساعية إلى تشجيع المنافسة، والارتقاء بمستوى الخدمات، وتحقيق أمن الإمداد، وتعزيز كفاءة المرخّص لهم، ورفع مستوى المعايير والمقاييس المُطبقة في هذه الخدمة الحيوية، وتوطين التقنية.

وتهدف وزارة الطاقة السعودية من اعتماد اللائحة التنفيذية واللوائح التنظيمية ودليل تقديم الخدمة وتفعيلها إلى تشجيع الاستثمار في أنشطة توزيع غاز البترول السائل المختلفة، بما يكفل تحقيق المصلحة العامة، والأهداف التنموية للسعودية، بإيجاد بيئة تنافسية تحقق عائدًا اقتصاديًا مجديًا، يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.