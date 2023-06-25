محافظ كفر الشيخ: توزيع 2000 كارت فيزا «تكافل وكرامة» جديدة

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تسلم 2000 كارت فيزا تكافل وكرامة جديدة، جار توزيعها على 2000 مستفيد من الأسر بمراكز ومدن المحافظة، من بين 11 ألف و300 كارت فيزا جديدة، سيتم استلامهم على دفعات، بإشراف الدكتورة حسناء يونس، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي.

وقالت الدكتورة حسناء يونس، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، إنه جرى تسليم 2000 كارت، وهم كروت جديدة لعملاء جدد مستفيدين من برنامج "كرامة"، للمواطنين من ذوي الهمم وكبار السن، وبرنامج "تكافل" للأسر المستحقة، بـ10 إدارة اجتماعية بمراكز ومدن المحافظة.