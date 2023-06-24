عمدة موسكو يعلن عن يوم عطلة بعد غد الاثنين بالعاصمة لأسباب أمنية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين، عن يوم عطلة من العمل بعد غد الاثنين في العاصمة الروسية لأسباب أمنية وحث المواطنين على البقاء في منازلهم.

وقال سوبيانين على تطبيق تليجرام "تم إعلان حالة طوارئ لمكافحة الإرهاب في موسكو.. الوضع صعب".

وأوضح عمدة موسكو أن الشركات ستغلق وستتم دعوة السكان للبقاء في منازلهم "لتقليل المخاطر إلى أدنى مستوياتها". وذكر أن الطرق يمكن أن تغلق في بعض الأماكن.

ولا تسرى العطلة على هيئات الكهرباء وأجهزة الأمن ومصانع الأسلحة ومقدمى خدمات المرافق والمنشأت التابعة للمجلس المحلى.

ويأتي الإعلان وسط انتفاضة لقوات فاجنر المرتزقة، حيث تتجه طوابير مسلحة من تلك القوات نحو موسكو.