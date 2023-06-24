قطر تعبر عن قلقها من تطورات الأوضاع في روسيا

قالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم، إن البلاد تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع في روسيا الاتحادية التي نتجت عن التمرد على الجيش، وتدعو إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والاحتكام لصوت العقل، وتجنيب المدنيين تبعات المواجهات.

وحذرت وزارة الخارجية، من أن تفاقم الأوضاع في روسيا وأوكرانيا سيكون له تبعات سلبية على الأمن والسلم الدوليين، وعلى إمدادات الغذاء والطاقة، التي تأثرت أساسا بالأزمة الروسية الأوكرانية.

وأكدت الوزارة، على موقف دولة قطر الثابت من الالتزام بميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي، واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها.

وأضاف البيان: "كما تعبّر عن تطلّع دولة قطر إلى أن تنتهج جميع الأطراف الحوار والطرق السلمية لحل الخلافات، بما يحقق الأمن والاستقرار في روسيا وأوكرانيا على حد سواء، وينهي الأزمة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".