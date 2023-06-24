سقوط جزئي لعقار صادر له قرار ترميم في الإسكندرية دون ضحايا

انهارت، مساء اليوم الجمعة أجزاء خارجية من عقار قديم مكون من 10 طوابق، كائن في 36 شارع المغاربة، منطقة بحري التابعة لحي الجمرك، في الإسكندرية، دون حدوث إصابات أو وقوع خسائر بشرية.

وتلقت شرطة الإسكندرية، إخطارًا من غرفة عمليات حي الجمرك، يفيد ورود بلاغًا من الأهالي لشرطة النجدة، وقوات الحماية المدنية، حول انهيار أجزاء خارجية "شرفة الطابق السابع" من عقار قديم.

وبانتقال الشرطة رفقة الجهات التنفيذية إلى موقع الانهيار تم فرض سياج تأميني حوله، وجارٍ رفع الأنقاض، حيث تبين من المعاينة الأولية سقوط أجزاء من خارج العقار في الطريق العام.

وبالفحص تبين أن العقار صادر له قرار ترميم، فتم إزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة من الشرفة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال إلزام السكان بتنفيذ القرار.