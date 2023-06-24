هل وعاء الضغط في سفينة تيتان هو السبب في انفجارها؟

أصبحت الغواصة تيتان حديث العالم على مدار الأيام الماضية، ورغم اكتشاف حقيقة الحادث، وهو حدوث انفجار داخلي ووفاة الأشخاص داخل الغواصة، إلا أن التحليلات والتعليقات مازالت مستمرة، ومن بينها المواد المكونة لأجزاء الغواصة، والتي قد تكون السبب في انفجارها.

ويقول أريك فوسيل، أستاذ مشارك في كلية الهندسة الكهربائية والميكانيكية: "معظم الغواصات التي تعمل على عمق بعيد، إن لم يكن كلها، تحتوي على وعاء ضغط مصنوع من مادة معدنية مفردة ذات قوة إنتاجية عالية، عادة ما تكون هذه المادة الفولاذ والمستخدم للأعماق الضحلة نسبيًا أقل من 300 متر تقريبًا، أو التيتانيوم للأعماق الشديدة"، بحسب منصة ذا كونفيرزيشن.

وأوضح أنه عادة ما يكون وعاء الضغط المصنوع من التيتانيوم أو الفولاذ السميك على شكل كروي يمكنه تحمل ضغوط التكسير المتوقعة عند عمق 3800 متر، وهو العمق الذي يقع فيه حطام تيتانيك، ومع ذلك كانت تيتان مختلفة، حيث كان وعاء الضغط مصنوع من مزيج من التيتانيوم وألياف الكربون المركبة، وهذا غير معتاد إلى حد ما من منظور الهندسة الإنشائية لأنه في سياق الغوص العميق، يعتبر التيتانيوم وألياف الكربون مواد ذات خصائص مختلفة إلى حد كبير.

وأضاف: "التيتانيوم مرن ويمكن أن يتكيف مع مجموعة واسعة من الضغوط دون أي إجهاد، كما أنه قابل للقياس، ويتقلص للتكيف مع قوى الضغط، ثم يتوسع مرة أخرى مع تخفيف هذه القوى، على النقيض يكون مركب ألياف الكربون أكثر صلابة وليس لديه نفس النوع من المرونة".

وذكر أن كل ما يمكن فعله هو التكهن بما حدث مع الجمع بين هاتين المادتين، اللتين لا تتصرفان بشكل ديناميكي بنفس الطريقة تحت الضغط، ولكن ما هو شبه مؤكد أن "هناك نوع من فقدان السلامة بسبب الاختلافات بين هذه المواد"، على حد قوله.

ويفسر في النهاية، أنه من الممكن أن يؤدي هذا الاختلاف إلى حدوث خلل أدى إلى حدوث انفجار داخلي فوري بسبب الضغط تحت الماء، في غضون أقل من ثانية واحدة انهار الوعاء، الذي يتم دفعه لأسفل بوزن ضغط الماء البالغ 3800 متر، على الفور من جميع الجوانب.