ريهانا تتنحى عن منصبها كمديرة تنفيذية لشركة سافاج اكس فينتي

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اعتبارا من الأسبوع المقبل، لن تكون المغنية ريهانا المديرة التنفيذية لشركة "سافاج اكس فينتي".

وأعلنت المغنية التي فازت بجائزة "جرامي" 9 مرات وأيقونة الأزياء يوم الجمعة، أنها ستتنحى عن قيادة علامة الملابس الداخلية التي أسستها في عام 2018.

وتم تعيين هيلاري سوبر، الرئيسة التنفيذية السابقة لمجموعة "انثروبولجي" لتجارة التجزئة مديرا تنفيذيا جديدا لخط التجارة الإلكترونية المعتمد على العضوية الذي أحدث ثورة في تجارة الأزياء. وستبتعد ريهانا من الأعمال اليومية للشركة وستعمل فقط كرئيس تنفيذي.

وقالت ريهانا (35 عاما) التي تنتظر إنجاب طفل، في بيان "لقد كان أمرا جميلا أن نرى أن رؤيتنا لسافاج اكس فلينتي تؤثر على الصناعة بهذا القدر الضخم على مدى الأعوام الخمسة الماضية.. هذه مجرد البداية بالنسبة لنا وسوف نواصل التوسع بطرق تناسب المستهلك".

وأضافت "أنا ممتنة للغاية ومتحمسة للترحيب بهيلاري سوبر كمديرة تنفيذية جديدة لشركتنا، إنها قائدة قوية وعازمة على نقل الشركة إلى مستوى أعلى".

وفي عام 2021، بلغ تقييم شركة "سافاج اكس فينتي"، وهي في شراكة مع مجموعة "تكستايل فاشون جروب" ومقرها كاليفورنيا ، بمبلغ قدره مليار دولار.

ووفقا لمجلة فوربس، لدى ريهانا حاليا ثروة صافية تقدر بحوالي 4ر1 مليار دولار.