 طارق مصطفى يقود آسفي للمشاركة في الكونفدرالية الإفريقية - بوابة الشروق
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طارق مصطفى يقود آسفي للمشاركة في الكونفدرالية الإفريقية

محمد عاطف
نشر في: السبت 24 يونيو 2023 - 12:28 ص | آخر تحديث: السبت 24 يونيو 2023 - 12:28 ص

قاد المدرب طارق مصطفى فريقه أولمبيك آسفي للتواجد في المربع الذهبي بمسابقة الدوري المغربي للمحترفين، ليتأكد مشاركته في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بالموسم القادم.

وأنهى أولمبيك آسفي مبارياته في الدوري المغربي بالفوز على نظيره شباب السالمي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب البشير مساء الجمعة.

ورفع فريق أولمبيك آسفي رصيده للنقطة 47 في المركز الرابع بالدوري المغربي، متفوقًا على الرجاء البيضاوي صاحب المركز الخامس بـ 44 نقطة، والذي سيغيب عن المشاركة في البطولات الإفريقية بالموسم القادم.

وسيشارك أولمبيك آسفي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية الموسم القادم إلى جانب فريق الفتح الرباطي، فيما سيخوض فريقا الجيش الملكي والوداد البيضاوي منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.


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