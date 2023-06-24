منتخب مصر لسباعيات الرجبي يتأهل لربع نهائي التصفيات الإفريقية

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نجح منتخب مصر لسباعيات الرجبي في التأهل الي دور ربع نهائي من التصفيات الإفريقية المقامة في موريشيوس خلال الفترة من 24يونيو و25 من نفس الشهر الجاري .

ويشارك منتخب مصر للرجبي السباعي للمرة الأولي في تاريخه في البطولة الإفريقية التأهيلية لتصفيات الأولمبياد والتي تعد أولي المراحل المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وحقق منتخب مصر للرجبي السباعي الفوز على الكاميرون بنتيجة 19-5 قبل الخسارة من السنغال وكوت ديفوار.

وتأهل المنتخب الوطني للرجبي السباعي رجال للدور ربع النهائي ضمن أحسن الثوالث Best of 3 على ان يواجه نظيرة الجزائري غدا في تمام الساعة الثامنة صباحا بأمال التأهل الي نصف النهائي .

وتتكون بعثة منتخب مصر من: زياد الشاذلي رئيسًا للبعثة ، رمزى زغلامى مديرا فنيا ، عمرو متولى مدرب ، د/عمرو غالي طبيب المنتخب

وتضم قائمة منتخب مصر : محمود سليمان ، سيف الدين السنباطي ، احمد محمد السيد ، محمد الإتربي ، احمد نجيب ، مروان احمد ، احمد هشام ، عمر يسري ، محمد حمزاوي ، علي منسي ، احمد راجي ، ياسين حسام.