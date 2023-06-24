تواصل جريدة الشروق تقديم مقترحاتها للكتاب المسموع، عبر موقعها الإلكتروني وصفحات الملحق الثقافي الصادر بالجريدة كل يوم سبت.



وفيما يلي ترشيحات الأسبوع الجديد:



كتاب بالطو وفانلة وتاب

أحمد عاطف

دار تويا

2018

اقرأ لى



بعد انتهاء فترة الامتياز «سنة التدريب اللى قبل التخرج علطول»، وبعد قضائى أجمل الأيام بها.. جاء وقت التخرج.. الوقت اللى طلبة طب كلها بتستناه.. والتخرج يعنى حفلة التخرج.. وحفلة التخرج أنا محضرتهاش الصراحة.

مش عشان أنا كنت مقتنعا إن مفيش حاجة اسمها تخرج لطالب كلية طب.. وإن طريق الطب طويل ومابينتهيش بحفلة بيكسروا فيها قلل وبيتصوروا فيها صور تذكارية.. لا إطلاقًا مش عشان كدا.. ولكن عشان كل حفلات التخرج ف الكليات الباقية كانوا بيجيبوا جنات.. إليسا.. رامى صبرى، إنما كليتنا العريقة لما فكرت تجيب حد ف حفل تخرجنا راحت جايبة نائب محافظ الغربية!.. اللى هو نهار إسود يعنى..!





خمت

علا سمير الشربينى

دار المؤسسة العربية الحديثة

2023

اقرأ لى

ثلاثة من ملوك الأسرة الثامنة عشرة الفرعونية لقوا حتفهم منذ أكثر من 3 آلاف سنة، فى ظروف غامضة لم يكشف عنها التاريخ بشكل حاسم حتى اليوم..

وباحثة مصرية شابة تحيا فى القرن الحادى والعشرين تمر بتجربة فريدة من نوعها، تجعلها تمر بأحداث لم تكن لتخطر لها على بال، فتصبح الشاهدة الوحيدة على تلك الحوادث الغامضة، وتسعى لكشف سرها الدفين.. ترى هل كانت مجرد حوادث وفاة مؤسفة.. أم جرائم قتل تم تدبيرها بمهارة؟ هل تنجو إيزيس من تلك التجربة الصعبة، وتتمكن من كشف الحقيقة للعالم؟!!



خرائط التيه

بثينة العيسى

الدار العربية للعلوم ناشرون

2015

منصة storytel

نبيع كل شىء، ولا مال لدينا لنشترى أنفسنا.

ماذا لو كانت قيمة الإنسان ميتًا أعلى منه حيًّا؟

مضيق هرمز. خليج فارس، أو الخليج العربى. بئر برقان. بئر زمزم. الهلال الخصيب. فلسطين المحتلة. دلتا سيناء. البحر الأحمر. مضيق باب المندب.

من مضيقٍ إلى مضيق.. نبحثُ عن معنى.

إذا لم يكن هناك ما يقال..

فلتَقُل ما لا يُقال.