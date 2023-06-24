أعرب الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني ونقيب الصحفيين السابق، عن اعتزازه بكونه أحد مؤسسي حركة كفاية ضد الرئيس السابق مبارك، قائلا: «شاركت في يناير وكنت أتوق للمشاركة، طوال عهد الرئيس الراحل كنت في معسكر المعارضة الصريحة سواء لسياسته أو لمشروع توريث نجله».

وتابع خلال لقاء لبرنامج «ثم ماذا حدث» مع الإعلامي جمال عنايت، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية» مساء الجمعة: «في كل ذكرى 25 يناير؛ كنا ننزل وسط البلد ونقف أمام نقابة الصحفيين، وبعد ساعة أو ساعتين إما أن يتم تفريقنا، أو نزهق ونطلع نقعد على مقاهي وسط البلد».

وواصل: «في ليلة 25 يناير 2011؛ كنت متوقع نفس سيناريو الأعوام السابقة، وكنت متفقا بعد ساعتين من المظاهرة مع أصدقائي أننا نتقابل على قهوتنا المعتادة بميدان الفلكي، ومع نزولي للمشاركة شاهدت لأول مرة مشهدا مختلفا تمامًا؛ كان مفاجأة ولم أستطع الوصول للنقابة فذهبت إلى شبرا لأجد مفأجاة أكبر بمظاهرة شبرا، وأخرى بترع البولاقية، ولاحظت أن 99% من المشاركين لم أكن أعرفهم».

وأضاف أن ثورتي يناير ويونيو كانتا معادلتين شعبيتين بالكامل لأول مرة في تاريخ مصر الحديث والقديم منذ عهد الفراعنة وإلى ثورة 23 يوليو، معقبا: «ثورة 1919 تسببت في حراك ومطالب وطنية؛ ولكنها لم تسقط الحكم».