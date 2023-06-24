هنأت الفنانة إلهام شاهين، الشعب المصري بمناسبة ذكري 30 يونيو، مؤكدة أنها كانت من أوائل المواطنين الذين خرجوا إلى الشارع استجابًة لدعوات ثورة 30 يونيو للإطاحة بحكم الإخوان المسلمين.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها، ببرنامج «صالة التحرير»، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء السبت، أنها كانت من ضمن ما يسمى بـ«حزب الكنبة»، ولكنها كانت نشطة إعلاميًا وتدلي تصريحات كثيرة وجريئة ضد حكم الإخوان وقياداتهم، مؤكدة أنه في حال عودة الزمن مرة أخرى بها ستتخذ نفس الموقف السابق تجاههم بل وأكثر.

ولفتت إلى أن الشعب المصري نجح في فهم حقيقية الإخوان في اللعب على عواطفهم والمتاجرة بالدين، لإقناعهم بمشروعهم وحكم مصر، منوهة بأن الشعب المصري شاهد أعمال القتل والتعذيب والقناصة وتصريحاتهم الدموية من قبل قياداتهم مثل تهديدهم بمقولة «هنخلي الدم للركب».

وأشارت إلى أنهم لا ينتمون إلى الوطن ويبيعون بلدهم بسهولة، مؤكدة أن مجيء محمد مرسي كرئيس إخواني كان بالسجن مُتهم في قضية تجسس، بمثابة كارثة، وكان أمرًا مرفوضًا بالنسبة لها منذ البداية، متسائلة: «إزاي الناس اتعملها غسيل مخ».

وبسؤالها ماذا لو استمر حكم الإخوان في مصر؟، ردت: أنها رافضة لتخيل مثل هذا السيناريو، وأن مصر كانت ستعيش نفس سيناريو مسلسل بطلوع الروح الذي شاركت في بطولته وعُرض بشهر رمضان العام الماضي، معقبة: «كان هيطلع روحنا وقلت إنهم مش هيكملوا سنة في حكم مصر».