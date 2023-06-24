مهرجان المسرح المصري يكرم الفنان رياض الخولي في دورته السادسة عشرة

يكرم المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، الفنان رياض الخولي، خلال حفل افتتاح دورته السادسة عشرة، والتي تقام في الفترة من 27 يوليو وحتى 12 أغسطس.

ويأتي التكريم تقديرا لتاريخ الفنان رياض الخولي الكبير، ومسيرته الفنية العريقة في المسرح والسينما والتلفزيون.

وعبر الفنان رياض الخولي، عن سعادته بهذا التكريم، قائلا: "سعيد بتكريمي من قبل القائمين على المهرجان القومي للمسرح، فالتكريم عادة ما يثلج صدر أي فنان؛ لأنه يشعر بأن هناك من يقدر مسيرته الفنية الطويلة، والمسرح هو بيتي الأول، وقدمت فيه العديد من التجارب التي أفتخر بها، والمهرجان القومي للمسرح على وجه الخصوص يعد التكريم فيه شرف كبير لأي فنان؛ لذا بشكر الفنان محمد رياض، والقائمين على المهرجان على هذا التكريم".

ويعد الفنان رياض الخولي، من أهم فناني جيله، وتميز بتنوع أدواره وبأدائه المبهر في كل عمل يقدمه، وبدأ مسيرته الفنية من خلال المسرح المدرسي، والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وكان مديرا للمسرح الكوميدي التابع للبيت الفني للمسرح لمدة 6 سنوات منذ عام 2001 وحتى 2007.

وخلال مشواره الفني، التحق "الخولي"، بفرقة الفنان محمد صبحي، وشارك معه في عدة أعمال منها: مسرحية "وجهة نظر"، ومسرحية "ماما أمريكا"، ومسلسل "يوميات ونيس"، ومن أهم المسرحيات التي قدمها مسرحية "ليلة حاولت آنساها"، و"تفاحة آدم"، و"مين يشتري راجل"، و"عفريت لكل مواطن"، و"زوجة واحدة تكفي".

وقدم العديد من الأعمال الفنية في السينما والتلفزيون التي تميزت بالتنوع ومن أهمها، في السينما أفلام "طيور الظلام، والسادة رجال، وجمال عبد الناصر، وتمت أقواله، وعمهم"، وأما في التلفزيون فمن أعماله مسلسل "الاختيار 2، وشديد الخطورة، والفتوة، وصاحب السعادة، وزيزينيا، وبنت آفندينيا، والصعود إلى القلب، وعواصف النساء، والعميل 1001، وحدائق الشيطان، وأم كلثوم، وبوابة الحلواني، وسمبل، وليالي الحلمية، والسيرة الهلالية"، وتألق خيرا

في "جزيرة غمام" و"بابا المجال".