تشهد روسيا حالة من التوتر الناجمة عن تمرد مجموعة "فاجنر" العسكرية، والذي يهدد بالمزيد من التصعيد.



وفي هذا الصدد، قالت السفارة الروسية بالقاهرة، إن خطوات مجموعة فاجنر الذين قاموا بالتمرد "لن تدمر وحدة الشعب الروسي المتحد حول الرئيس فلاديمير بوتين".



وأشارت، في بيان صحفي صادر عنها اليوم السبت، إلى أن "روسيا ستتغلب على أي صعوبات"، مؤكدة أن البلاد "ستظل شريكا مخلصا لمصر والعالم العربي بأسره وجميع دول إفريقيا".



وتابعت: "سنواصل الدفاع بحزم في الساحة الدولية، ليس عن مصالحنا الخاصة فحسب، بل عن كل من لا يقبل تدخلات الغرب، الذي يحاول إخضاع الأقاليم والبلدان الأخرى عن طريق إثارة المشاكل الاقتصادية وعدم الاستقرار الداخلي بشكل مقصود".



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، توعد اليوم السبت، مجموعة "فاجنر" العسكرية، بإجراءات صارمة وقاسية.



وأعلن بوتين، في خطاب للأمة، إطلاق عملية لمكافحة الإرهاب في العاصمة موسكو، ومدن روسية أخرى، واصفاً التمرد المسلح بـ"الإجرام الخطير"، "في وقت تخوض روسيا قتالاً صعباً من أجل مستقبلها والتصدي لعدوان الأوكرانيين والغرب".