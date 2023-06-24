مطروح: استغلال مياه الصرف الصحي بالسلوم زراعيا وصناعيا باستثمارات تقدر بـ177 مليون جنيه

قال اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح، إن محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة السلوم تعمل على تحويل مياه الصرف إلى مياه قابلة للاستخدام في أعمال الزراعات القائمة على الصناعة؛ بهدف خلق بيئة صحية لسكان مدينة السلوم، بتحويل مياه الصرف من مادة ضارة بالبيئة إلى شيء مفيد يمكن استغلاله واستثماره في المجال الزراعي والصناعي، بتكلفة 177 مليون جنيه.

وجاء ذلك خلال تفقد محافظ مطروح خلال جولته الميدانية لمدينة السلوم، مشروع الصرف الصحي بالمدينة.

واستمع المحافظ، لشرح من المهندس أحمد نصر رئيس جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، حول مكونات المشروع من 4 محطات رفع ومحطة معالجة.

وأوضح المهندس أحمد نصر، أن المشروع عبارة عن إنشاء نظام صرف صحي متكامل للمدينة، يبدأ بتجميع مياه الصرف، من خلال شبكات الانحدار إلى محطات الرفع، ورفعها من خلال خطوط الطرد إلى محطة المعالجة الرئيسية.

وأضاف رئيس جهاز مشروعات الشرب والصرف الصحي، أن محطة معالجة بطاقة 37000 م3 يوم قابلة للزيادة إلى 10500 م3/ يوم، و4 محطات رفع موزعة على 4 مناطق سكنية بالمدينة مع خطوط طرد لكل محطة رفع بإجمالي أطوال حوالي 6 كيلو من مواسير البولي ايثيلين عالي الكثافة.

وكشف عن وجود شبكة انحدار لكل محطة منفصلة عن المحطات الأخرى، وتقدر إجمالي أطوال الشبكات بحوالي 75 كيلو مترا، وبأقطار داخلية، تبدأ من 200 مم وحتى 1000 مم من مواسير البولي إيثين المعرج.