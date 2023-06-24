رئيس هيئة تنشيط السياحة: زيارة جوارديولا دعاية مجانية لمصر ومقاصدها

قال عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن زيارة المدرب الإسباني بيب جوارديولا تمثل دعاية مجانية لمصر ومقاصدها السياحية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أنّ كل شخصية يكون لها متطلباتها، فبعضها تطلب المحافظة على الخصوصية بشكل كامل، لدرجة أن بعضها تكون تكون سرية.

وأوضح أنه يتم تقديم كل التسهيلات الممكنة خلال زيارات هذه الشخصيات، بدءا من الاستقبال في المطار، وصولا إلى تسهيل دخول كل المقاصد.

وأوضح أن جوارديولا زار الأهرامات ومتحف الحضارة، وأقيم حفل غداء بأحد الفنادق المطلة على الأهرامات، بجانب رحلة نيلية بين الأقصر وأسوان بجانب زيارة متحف أبو سمبل، موضحا أن المدرب الإسباني سيغادر من أسوان مباشرة إلى إسبانيا.

ولفت إلى أن الزيارة تمثل مفاجأة من جوارديولا لأسرته بعد موسم رياضي وكروي شاق.

ويجري المدرب الإسباني بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وعائلته، زيارة خاصة لمصر لمدة أسبوع لقضاء جزء من عطلته الصيفية.