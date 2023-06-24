أعدت صحيفة "جارديان" البريطانية تقريرا تحدثت فيه عن السبب وراء استهداف مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة الروسية لمدينة "روستوف نا دونو"، لافتة إلى أهميتها الاستراتيجية.

وذكرت الصحيفة أنه بعد ليلة من الارتباك والفوضى، قال قائد مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة الروسية يفجيني بريجوجين إنه داخل مقر الجيش الروسي في روستوف نا دونو. وعلى غير المعتاد، قال زعيم المجموعة إن مقاتليه يسيطرون على المواقع العسكرية في المدينة.

ولم تتمكن "جارديان" من التحقق من تلك التصريحات، لافتة إلى أن بريجوجين لديه تاريخ من الإدلاء بتصريحات غريبة وغير دقيقة.

ومع ذلك، من الواضح أن الوضع في المدينة الواقعة جنوب روسيا محفوف بالمخاطر وقد يكون لهذه الاضطرابات في المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية لروسيا عواقب بعيدة المدى للصراع في أوكرانيا.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن بريجوجين اتهم القوات الروسية، أمس الجمعة، بشن هجوم صاروخي قتل العشرات من مقاتليه.

وفي تصعيد خطير للنزاع بين مؤسس فاجنر والقادة العسكريين الروس، قال بريجوجين إن قواته ستزحف نحو روستوف.

وخلال الساعات التي تلت ذلك، أظهرت مقاطع فيديو عبر الشبكات الاجتماعية، مسلحين بشوارع روستوف، حول مقر الشرطة المحلية، وفي دبابات تتمركز خارج مقر القيادة العسكرية المحلية.

وطلب حاكم المنطقة التي تقع فيها المدينة من الناس الابتعاد عن وسط المدينة، وعدم مغادرة منازلهم، إن أمكن.

وبحلول صباح السبت، نشر بريجوجين مقطع فيديو قال فيه إنه داخل القيادة الرئيسية لروستوف، وإنها تحت سيطرتهم، بحسب تعبيره.

وذكرت "جارديان" أن روستوف نا دونو هي أكبر مدينة في جنوب روسيا، وهي عاصمة منطقة روستوف التي تجاور أجزاء من شرق أوكرانيا حيث تستعر الحرب.

وبحسب معهد دراسات الحرب (مركز أبحاث مقره الولايات المتحدة)، فإن المدينة – التي تبعد 60 ميلا فقط عن الحدود الأوكرانية – تضم قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية، التي تشرف على عملية مواجهة الهجوم المضاد الأوكراني في جنوب أوكرانيا.

وتضم روستوف أيضا مركز قيادة مجموعة القوات الروسية المشتركة في أوكرانيا ككل، وبالتالي تعد مركزا لوجيستيا حيويا للجيش الروسي.

وبحسب معهد دراسات الحرب، يرجح أن يكون لأي تهديد على الوجود العسكري الروسي تداعيات على بعض الجوانب الحاسمة من المجهود العسكري.

وبالرغم من إعلان بريجوجين سيطرته على المواقع العسكرية في روستوف، قال إن عمليته لن تعيق الجهود الحربية الروسية.

وقال بريجوجين في بيانه، اليوم السبت، إن مقاتليه يسيطرون على مطار، لكن الطائرات المشاركة في هجوم أوكرانيا "تغادر كالمعتاد" من المطار.

وفي مقطع فيديو أخر، لم تتحقق منه "جارديان"، يظهر بريجوجين وهو يقول لمسئولي الجيش الروسي إن قواته "لن تتدخل في قيادتهم للقوات"، ولكن توجيهاتهم في أوكرانيا كانت تؤدي إلى خسائر فادحة، على حد تعبيره.