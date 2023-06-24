أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة خفير في شبين القناطر

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية جهودها؛ لكشف غموض العثور على خفير خصوصي جثة هامدة، في مكان عمله بأحد المخازن بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بورود إشارة من المستشفى بوصول "أ.أ.أ"، 46 سنة، خفير خصوصي، جثة هامدة، ولم يحدد سبب الوفاة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية، وبالفحص تبين أن المتوفي يحرس مخزن بقرية الشيخ عتمان دائرة المركز، وأن مجموعة من الأهالي عثروا على جثته صباحا، وتم نقله إلى المستشفى في محاولة لإسعافه، وتبين توفي.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.