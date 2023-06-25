عمرو أديب: هناك اتفاق بين قائد فاجنر والـ كي جي بي لمحاولة دخول موسكو

علق الإعلامي عمرو أديب، عن تمرد القوات فاجنر على بوتين وتعلن الزحف نحو موسكو صباح اليوم، قائلًا: «لما تكون روسيا الدولة التانية على العالم في التسليح، وعندهم قوات نخبة وصاعقة تاكل الحديد عايز تقولي أن الكام ساعة دول موسكو كانت هتسقط دي قلة أدب اللى يصدق ده».



وانفعل خلال تقديمه ببرنامج «الحكاية»، تقديم الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، بسبب التناول الإعلامي الغربي لهذه المسألة، مؤكدًا أن البوليس الروسي بمفرده قادر على إيقاف قوات فاجنر المتمردة ، هذا إلى جانب إعطاء موسكو إجازة يوم الإثنين المقبل، إلى جانب نزول الدبابات الروسية إلى الشوارع.



وأشار إلى أن القوات التي لا تمتلك طائرات عسكرية، وغير منطقي أن تستطيع دخول موسكو، منوهًا إلى أن تصريحات قائد قوات فاجنر شبه العسكرية بأن قواته ستتراجع حقنًا للدماء، لا يصدق لأن الرئيس الروسي بوتين لن يسمح بهذا الأمر إطلاقًا إلى جانب أن عدد قوات الفاجنر لن يستطع إسقاط روسيا.



ولفت إلى أن يفجيني بريجوجين قائد قوات الفاجنر شبه العسكرية، يعتبر من المرتزقة وقضى عشر سنوات في السجن، وكان من ضمن الأشخاص الذين يسرقون المواطنين في الشوارع.



وذكر أن أحد الدروس المستفادة مما حدث في روسيا اليوم، هو أن الدولة لها جيش واحد وسلاح واحد، مبديًا توقعه من حدوث اتفاق أحد الأطراق الموجودة بجهاز الكي جي بي، وجهاز السي أي بي مع قائد قوات فاجنر شبه العسكرية.