أكد حاكم مقاطعة روستوف، فاسيلي جولوبيف، أن وكالات إنفاذ القانون تبذل كل ما هو ضروري لضمان سلامة سكان المقاطعة.



ونقلت قناة "آر تي عربية"، اليوم السبت، عن جولوبيف قوله في قناته على تطبيق تيليجرام: "يتطلب الوضع الحالي أقصى تركيز لجميع القوات للحفاظ على النظام. تقوم وكالات إنفاذ القانون بكل ما هو ضروري لضمان سلامة سكان المقاطعة".



وطلب الحاكم من الجميع التزام الهدوء وعدم مغادرة المنازل دون ضرورة قصوى.



وأفادت المديرية الرئيسية لوزارة حالات الطوارئ في المقاطعة، في وقت سابق، بأن المعلومات المنشورة في الشبكات الاجتماعية حول فرض حظر تجوال في مقاطعة روستوف غير صحيحة.



وتأتي هذه التصريحات في وقت تتعامل فيه الأجهزة الأمنية مع دعوة للعصيان المسلح أطلقها مؤسس مجموعة "فاجنر" العسكرية الخاصة بزعمه أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، وهو ما نفاه الأخير.