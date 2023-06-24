الطيران العراقي ينفذ ضربة جوية ويقتل عناصر لداعش في كركوك

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أعلن العراق، اليوم السبت، مقتل مجموعة لتنظيم داعش بضربة جوية لمقاتلات إف- 16 العراقية في محافظة كركوك.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، أن طائرات إف - 16 العراقية، نفذت ضربة جوية استهدفت مجموعة من عناصر داعش في ناحية الرشاد في محافظة كركوك وتمكنت من قتل عناصر المجموعة.

وأوضح أن الضربة الجوية تم تنفيذها وفق معلومات من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بعد رصد تحركات عناصر التنظيم في قرية الرفيعي بناحية الرشاد في محافظة كركوك.

وذكر أن القوات العراقية قامت بعد الضربة الجوية بعملية تفتيش المكان المستهدف وعثرت على جثث الإرهابيين وكان أحدهم يرتدي حزاما ناسفا وتعامل الجهد الهندسي مع الحزام.

كما ذكر البيان أن القوات العراقية مستمرة بتنفيذ عملياتها الأمنية ضد عصابات داعش المنهزمة ورصد تحركاتهم في كافة قواطع العمليات.