طالبة «فتاة روب النقود» لـ«الشروق»: أنا الوحيدة المتعلمة في عائلتي

خرجت نورا عادل الشهيرة بـ"فتاة روب النقود" في حفل تخرج قسم الجغرافيا بكلية الآداب بجامعة سوهاج، عن صمتها لتعلن أسباب إهداء والدها لها روب بحفل التخرج مصنوعًا من النقود فئة الـ200 جنيه.

وأوضحت الطالبة لـ"الشروق"، أنها الوحيدة الحاصلة على مؤهل بعائلتها، فلم يلتحق أي منهم بمراحل التعليم المختلفة سواها، لافتة إلى أنها تعمل مع والدها منذ الصف الثالث الابتدائي، وهذة طريقته للتعبير عن الفرحة بنجاحها، خاصة أن مشروع التخرج الخاص بها حقق مركزا متقدما.

وأضافت أن ردود الفعل على الفيديو المنتشر لاحتفالها ووالدتها وعائلتها أذاها نفسيا وضيع فرحتها، مؤكدة أنها لن تسامح فيما نسب إليها ظلما، طالبة من الجميع عدم مشاركة الفيديو، موضحة أنها لا تريد أن تصبح "تريند"، مؤكدة: "الفيديو شخصي ولا يجوز التعليق عليه".

وكان قد انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لفتاة بحفل تخرجها يهديها والدها روب تخرج وقبعة صنعا من النقود فئة الـ200 جنيه، وهي ترقص وسط عائلتها على أنغام أغنية مليونير للفنان محمد رمضان، واتضح أنها حفلة تخرج قسم الجغرافيا بكلية الآداب بجامعة سوهاج.