منتخب الجامعة الأمريكية للسلة يحقق ذهبية بطولة إفريقيا ويتأهل لبطولة العالم

نجح منتخب الجامعة الأمريكية لكرة السلة 3/3 في تحقيق ذهبية وبرونزية في بطولة إفريقيا المقامة في جنوب إفريقيا ، حيث نجح منتخب السيدات في الفوز بالميدالية الذهبية وتأهل لبطولة العالم للجامعات في الصين بينما حقق منتخب الرجال الميدالية البرونزية في بطولة إفريقيا .

وحقق منتخب السيدات الميدالية الذهبية بعد فوزه في النهائي بنتيجة 21-15 على منتخب الولايات المتحدة الخاصة بكينيا ليحقق الميدالية الذهبية ويتأهل لبطولة العالم في الصين ممثلا لقارة إفريقيا بينما حقق منتخب الرجال الميدالية البرونزية بعد فوزه على جامعة جوهانسبرج في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع .

ويرأس بعثة الجامعة الأمريكية المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأوليمبية، ومسؤول القطاع الرياضي في الجامعة الأمريكية ومثل منتخب السيدات اللاعبات فريدة مسعد ونادين عمر وسلمى أيمن وزينة حسام بينما مثل منتخب الرجال كلا من علي عمر وخالد غنيمي وزياد محمد وجاسر

وقال العريان أن تصفيات إفريقيا، تأتي وسط مشاركة اكثر من فريق لـ 20 جامعة في البطولة، ونجحنا في الفوز بذهبية السيدات والتأهل لبطولة العالم للجامعات وهو أمر مميز كما حصل فريق الرجال على الميدالية البرونزية بعد منافسات قوية.

وأضاف العريان أن مشاركة الجامعة الأمريكية في البطولة بجنوب إفريقيا كانت إيجابية للغاية وحققنا ميداليتين وتأهلنا لبطولة العالم ، كما أن الجامعة الأمريكية بطلة الجامعات المصرية في كرة السلة، التي تتبع الاتحاد الرياضي للجامعات.