عمدة موسكو: إلغاء جميع الفعاليات والأحداث الجماهيرية في العاصمة الروسية

قال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، اليوم السبت، إنه تم إلغاء جميع الأحداث والفعاليات الجماهيرية في العاصمة الروسية، بعد تفعيل إجراءات مكافحة الإرهاب.

وأضاف سوبيانين، عبر قناته على تطبيق تليجرام، "إجراءات مكافحة الإرهاب سارية المفعول حاليا في موسكو، ونتيجة لذلك، تم إلغاء جميع الأحداث الجماهيرية المعلنة سابقا.. تظل جميع خدمات المدينة تعمل بكامل طاقتها ولا توجد قيود على الحركة، وأود أن أشكر سكان موسكو وزوارها على التفاهم والهدوء تجاه الموقف".. حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.

وأعلن عمدة موسكو، في وقت سابق اليوم، تفعيل إجراءات مكافحة الإرهاب في العاصمة، بالإضافة إلى زيادة الرقابة والسيطرة على حركة المرور.

وأضاف سوبيانين "بسبب المعلومات الواردة، فإن تدابير مكافحة الإرهاب الهادفة إلى تعزيز التدابير الأمنية، سارية في موسكو، وقد تم فرض المزيد من الرقابة على حركة المرور على الطرق، ومن الممكن تقييد التجمعات الجماهيرية.. يرجى التعامل مع التدابير المفعلة بتفهم".

وفي وقت سابق، نشر مؤسس مجموعة فاجنر العسكرية يفجيني بريجوجين، عدة رسائل صوتية، عبر قناته على تطبيق تليجرام، ادعى خلالها أن وحداته تعرضت لضربات جوية، متهما القيادة العسكرية الروسية، وفي هذا الصدد، رفعت دائرة الأمن الفيدرالية الروسية قضية جنائية بتهمة الدعوة لتمرد مسلح.

ووصفت وزارة الدفاع الروسية التقارير المتعلقة بالضربات على وحدات فاجنر العسكرية الخاصة بأنها كاذبة، وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه تم إبلاغ الرئيس فلاديمير بوتين بالوضع حول ويتم اتخاذ الإجراءات الضرورية.