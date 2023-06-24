شعبة الملابس: براندات عالمية اتجهت للتصنيع في مصر بسبب زيادة تكلفة الاستيراد

كشف خالد فايد نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، عن اتجاه عدة براندات عالمية في صناعة الملابس لتصنيع موديلاتها المختلفة في مصر؛ بسبب الضوابط المفروضة على الاستيراد، وارتفاع أسعار الملابس المستوردة بصورة غير مسبوقة، الأمر الذي دفع براندات كبرى للتصنيع في السوق المحلي سواء بإنشاء مصانع لها أو التصنيع لدى المصانع المصرية.

وأضاف "فايد"، في بيان له اليوم السبت، أن هناك قفزة كبيرة في أسعار الملابس المستوردة، وهو ما فتح الباب أمام المنتجات الوطنية من الملابس الجاهزة التي شهدت رواجا ملحوظا مقابل المستورد، خاصة مع وصول جميع البراندات الأجنبية لمستويات سعرية، لا يتحملها المواطن المصري في المرحلة الحالية؛ بسبب مستويات التضخم العالمية غير المسبوقة.

وبشأن وضع الطلب على الملابس خلال فترة عيد الأضحى، أوضح خالد فايد، أن الطلب على الملابس حاليا يسير بصورة معتدلة، وهناك تشكيلات جديدة طرحتها المصانع خلال الشهرين الماضيين استعدادا لفترة الأعياد، لكن الموسم الحالي أقل بالتأكيد من حيث حجم المبيعات من موسم عيد الأضحى الماضي.

وعن أسعار الملابس المطروحة حاليًا، أكد نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، أن المصانع حاولت الحفاظ على متوسط أسعار يتناسب مع دخل المواطن حتى تتمكن من بيع ما لديها من إنتاج، ورغم تحرك سعر العملة بأكثر من 100 %، إلا أن مصانع الملابس امتصت الزيادات السعرية وتحركت الأسعار في حدود 30 % فقط، وهي نسبة لا تقارن بتحرك سعر الصرف وقفزة أسعار الخامات التي يدخل الدولار كمكون فيها بنسبة كبيرة.

وأشار إلى أن مصر لديها صناعة ملابس متطورة للغاية، وتمتلك حصة سوقية عالمية في دول أوروبا وأمريكا وبعض دول آسيا، ولدينا إطلاع على كل خطوط الموضة في العالم من ناحية الطباعة والأقمشة ونوعيتها والتصميمات، وهناك تطور في منظومة المعارض لهذا القطاع؛ مما يمنح ميزة مستقبلية لقطاع صناعة الملابس.

وأوضح نائب رئيس شعبة الملابس، أن إنتاج الملابس الرجالي والحريمي والأطفال أصبح يتماشى مع نفس خطوط الموضة العالمية، وشهدت هذه الصناعات تطورا كبيرا، الأمر الذي يجعل صناعة الملابس في مصر أحد أهم القطاعات الإنتاجية التي يمكن أن تساهم بحصيلة تصديرية كبيرة.