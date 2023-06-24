 هونج كونج: إصابة 11 بسبب حادث أثناء إقلاع طائرة تابعة لشركة كاثي باسيفيك - بوابة الشروق
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هونج كونج: إصابة 11 بسبب حادث أثناء إقلاع طائرة تابعة لشركة كاثي باسيفيك

د ب أ
نشر في: السبت 24 يونيو 2023 - 9:14 ص | آخر تحديث: السبت 24 يونيو 2023 - 9:14 ص
أصيب 11 شخصا من ركاب طائرة تابعة لشركة كاثي باسيفيك، اليوم السبت، أثناء الخروج من الطائرة بعد انفجار أحد الإطارات وتوقف عملية الإقلاع من هونج كونج.

وذكرت صحيفة "ساوث شاينا مورنينج بوست" أن الرحلة "سي اكس 880" كانت متجهة من هونج كونج إلى مدينة لوس أنجليس الأمريكية صباح اليوم السبت وكان على متنها 293 راكبا و17 من أفراد الطاقم.

ونقلت الصحيفة عن مصدر بالشرطة قوله إن إطار الطائرة انفجر، في حين أكدت الشرطة أن الركاب أصيبوا أثناء استخدام الإنزلاق للخروج من الطائرة، في حالة الطوارئ.

وذكرت شركة كاثي باسيفيك في بيان أن 11 راكبا يتلقون العلاج في المستشفى من إصابات لحقت بهم أثناء عملية إخلاء الطائرة. وأضافت الشركة في البيان: "أولويتنا رعاية جميع الركاب وأفراد الطاقم المتضررين".

وفي وقت لاحق ، أكدت الشركة أن تسعة من الركاب المصابين غادروا المستشفى بحلول الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم السبت بالتوقيت المحلي.

وأقلعت الرحلة في طريقها إلى لوس أنجلوس باستخدام طائرة أخرى في الساعة 10:12 صباحا وعلى متنها 283 راكبا.

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