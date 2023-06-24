ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن عددا من مزودي خدمات الإنترنت في روسيا يمنعون المستخدمين داخل البلد من الوصول إلى "أخبار جوجل" بعدما اتهم الجنرالات الروس زعيم مجموعة فاجنر شبه العسكرية الروسية يفجيني بريجوجين بمحاولة تنفيذ انقلاب.

ونقلت الصحيفة عن تحليل لمرصد "نتبلوكس" لمراقبة الإنترنت، اليوم السبت، أن ما لا يقل عن خمس شركات اتصالات – بينها شركة "روس للاتصالات"، و"يو-لان"، و"تل بلس" – حجبت أخبار جوجل، التي تجمع الأخبار من مصادر مختلفة، لافتا أيضا إلى أن مزودي خدمات إنترنت آخرين بدأوا الحد من الوصول إليها أيضًا.

ولم ترد "جوجل" فورا على طلبات "نيويورك تايمز" للتعليق.

والجمعة الماضية، اتهم مسئولون روس زعيم مجموعة فاجنر بمحاولة تنفيذ عملية انقلاب، فيما فتحت السلطات الروسية تحقيقا بشأن بريجوجين بسبب "الدعوة لعصيان مسلح".

وبعدما شنت روسيا الحرب على أوكرانيا العام الماضي، سحبت عدة شركات تكنولوجية غربية خدماتها ومنتجاتها من روسيا أو حجبت. وعلقت كل من منصة "تيك توك" و"نتفليكس" خدماتهما في البلد. وحجب موقع "فيسبوك".

وحجبت موقع التدوينات القصيرة "تويتر" جزئيا، فيما تراجعت شركات "أبل"، و"سامسونج"، و"مايكروسوفت"، و"أوراكل"، و"سيسكو"، وآخرون أو انسحبت كليا.