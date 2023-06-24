أنتج عدد من طلاب قسم الإعلام الجديد بكلية الإعلام الجامعة الحديثة، حملة إعلانية توعوية تطرح في مضمونها أزمة فقدان الشغف الذي يغفل البعض عن أهميته، انطلاقاً من فكرة أن الشغف في الأصل هو المحرّك الأساسي، ويرجع ذلك الاهتمام إلى أن تلك الأزمة حديثة يعاصرها الجيل الحالي وتتكرر في مصطلحاتهم الدارجة على منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة.

وقال طلاب المشروع، في تصريحات لـ"الشروق": بدأنا ندرس أسباب تلك الظاهرة وكيفية معالجتها لتحقيق اكبر قدر هائل من المشاركة المجتمعية الشبابية، وكانت الفكرة الأساسية للمشروع تتمحور حول ثلاث نقاط أساسية فكرة عمل، فكر تطوع، فكرة نشاط، وتلك الركائز يتم تحقيقها باستخدام المنصة الرقمية الاساسية للحملة وهو تطبيق الموبايل.

وأضافوا أن الفكرة الأولى وهي "فكرة العمل" على إيجاد وظائف للشباب تناسب مهاراتهم ومؤهلاتهم بحيث تكون مطلوبة في المنطقة التي يعيش بها المستخدم وفقاً لـGPS الذي يحدد موقعك بمجرد تحميل التطبيق، أما الفكرة الثانية وهي "فكرة التطوع" تتطرق لما هوأبعد من ذلك بقليل فيُعني بها الاعمال التطوعية التي تفرضها المساحة الجغرافية المحددة من قِبل المستخدم، فمثلاً في حالة حدوث أمطار يتطوع أحد المستخدمين علي المنصة لتوصيل بعض اللوازم المنزلية لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن دون مقابل مادي.

وتابعوا: أما الفكرة الآخيرة وهي "فكرة النشاط" ويُقصد بها أنشطة كاليوجا وغيرها من أساليب العلاج الآخري التي من شأنها دعم الشغف وتحفيزه، أو حتى الأنشطة التي تعد في الأصل هوايات كالرسم والذي يتم تحقيقه من خلال ورش يشارك فيها مستخدمو التطبيق وفقاً للحيز الجغرافي الملائم لممارسة هذا النشاط بشكل جماعي لتطوير الذات وتحفيزها بحيث تتمكن من استعادة شغفها ونشاطها من جديد.

أشرف على المشروع الدكتورة نهلة جميل، وضم الطلاب: ندى محمود ربيع، كريم أحمد دربالة،نادر أحمد دربالة، فرحة رمضان علي،ندي هاني جمال، إسلام ربيع محمود، أدهم حسنين عودة، عمر خالد، مرتينا اكرامي، فاطمة محمد، بمشاركة من الدكتورة حنان عاطف أستاذ ورئيس قسم الإعلام الجديد بالجامعة الحديثة.