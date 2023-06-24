يواصل المدرب الإسبانى بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وأفراد أسرته، زيارته السياحية إلى مصر في تلك الأيام، والتي تستمر لمدة أسبوع كجزء من عطلته الصيفية.



خلال تواجده بمصر، انتشرت صور كثيرة لمدرب مانشستر سيتي، ظهر خلالها يرتدي سراويل تشبه "المصرية"، ما أثار جدلا من قبل المعلقين العرب على وسائل التواصل الاجتماعي.



وظهر بيب جوارديولا، يرتدي سروالا أبيض فضفاضا من الكتان، في مشهد غير معتاد.



ولكن، سروال جوارديولا.. هل هو مصري وعربي أم اعتاد الغرب ارتداءه؟



يشتهر السروال الذى يرتديه جوارديولا في العالم العربي، وخاصة مصر، ويتم ارتدائه في أغلب الأحيان أسفل الملابس ونادرا ما يتم ارتداء السميك منه بمفرده.



في مصر، غالبا ما يكثر ارتداء هذا السروال في المناطق الساحلية والصعيد والمناطق الريفية، يرتديه المواطنون والفلاحون والصيادون وبائعو العرقسوس المتجولين، وقد ظهر بمثله بعض الفنانين المصريين كالفنان فريد شوقي خلال دوره بفيلم صراع في النيل، والفنان محمود المليجي في فيلم الأرض.



وفي الشام، كان يعرف هذا السروال الفضفاض بالشروال، حيث تعارف على لبسه قديماً أهل الشام، لكنه كان عادة ما يكون من القماش الثقيل، وهو فضفاض واسع من منطقة الفخذ وذلك لزيادة في الراحة وضيق في منطقة الكعبين ويتم ربطه على الخصر بحبل ثقيل.



مجلة "الرجل" العربية، الصادرة في السعودية، تعرف السروال ذاته على أنه بنطلون رجالي كتان للمنزل، مشيرة إلى أنه نوع آخر من بناطيل الكتان يختلف عن التي يتم الخروج بها، حيث إنه لا يمكن الخروج به، بل يتم تخصيصه للمنزل فقط، ويكون مريحا بعض الأحيان في النوم.



وحاليا في مصر، يعتاد الشباب والرجال ارتداء هذا السروال أسفل "الجلاليب" المصرية والعربية، وعادة ما يتم اسخدامه كملابس منزلية أو داخلية وليس للاستخدام الخارجي أو للخروج بها.



ومع ذلك، فهذه النوعية من السراويل المصنوعة من الكتان لا يقتصر استخدامها وارتدائها فقط في مصر والعالم العربي، ففي بعض الدول الغربية والأوروبية ودول أمريكا الشمالية يعتاد الرجال ارتدائها في الصيف وإبان درجات الحرارة المرتفعة، فيظهر بعض المشاهير والممثلين وحتى الإنفلونسر يرتدونها.



وحتى في الدراما الإسبانية والمكسيكية والفرنسية والأمريكية يظهر الممثلين الرجال وهم يرتدون مثل هذا السراويل وإن كانت خامتها تبدو أكثر سمكا وأقل عرضا.



ويتم بيع مثل هذه السراويل على الإنترنت في مصر والدول العربية وحتى الدول الغربية والمواقع العالمية، وشركات الأزياء في معظم دول العالم مع اختلافات ضعيفة.



پول آند بير، سلسلة محلات الأزياء إسبانية، عرضت سراويل مشابهة لسروال جوارديولا تحت مسمى "شروال ريفي بخصر مرن قابل للتعديل برباط وجيوب وخصر فضفاض. مصنوع من مزيج من الفيسكوز والكتان"، مقابل 2190 جنيه.



وفي إتش أند أم، شركة الأزياء السويدية وصل سعر السروال الكتان المشابه إلى 2500 و2700 جنيه، في حين وصل سعره في أمريكان إيجل الأمريكية لـ750 جنيها.



وفي موقع جوميا تراوحت أسعار السراويل الكتان المشابهة أيضا بين 300 إلى 700 جنيه للسروال الواحد حسب الخامة وستايل السروال.