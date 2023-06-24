مصرع شخص وإصابة 4 آخرين إثر حادث تصادم دراجتين بخارتين في دار السلام بسوهاج

لقي شخص مصرعه، وأصيب 4 آخرون؛ إثر حادث تصادم بمركز دار السلام في محافظة سوهاج.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بتلقي إخطارا بوجود حادث تصادم ومتوفي ومصابين بالطريق الزراعي الشرقي بناحية عزبة رضوان دائرة مركز دار السلام.

وانتقلت وحدة بحث جنائي، إلى موقع الحادث، وبالفحص وعمل التحريات تبين أنه أثناء سير دراجة بخارية قيادة "ك. ع. ع. م"، 24 سنة، حاصل على دبلوم، ويقيم بناحية دائرة المركز، اختل مقود الدراجة بيده، واصطدم بدراجة بخارية قيادة "و. م. ع. م"، 28 عاما، حاصل على دبلوم، ويقيم بناحية عزبة رضوان دائرة المركز.

ونتج عن الحادث، وفاة قائد الدراجة البخارية الأولى، وإصابة قائد الدراجة البخارية الثانية بنزيف في المخ وكسر بعظمة الكعبرة اليسرى، ومن مستقلي الدراجة الأولى: "ط. ت. ع. م"، 24 عاما، عامل، ويقيم بعزبة رضوان، بجرح في فروة الرأس، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"ب. س. ع"، 25 عاما، عامل، ويقيم بعرب العطيات البحرية، بجرح في فروة الرأس، وكدمة بالكتف الأيمن، ومن مستقلي الدراجة الثانية: "هـ.ع.ع"، 27 عاما، عامل، من بندر دار السلام، مصاب باشتباه كسر في الضلوع وكسر بالترقوة اليسرى، وجرح قطعي بالركبة اليسرى.

ونقلت جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفى جرجا العام، والمصابون إلى مستشفى سوهاج الجامعي.