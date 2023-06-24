تقارير: كاكو يطلب الرحيل عن التعاون السعودي

أبدى الباراجوياني أليخاندرو روميرو (كاكو)، مهاجم فريق التعاون السعودي، رغبته في الرحيل عن الفريق والانتقال لتجربة جديدة الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، أن اللاعب أبدى رغبته في الرحيل خاصة في ظل تلقيه العديد من العروض المغربية، بوجود فريقين من الإمارات وآخران من المكسيك والأرجنتين، لكن إدارة التعاون أبدت تمسكها باللاعب الذي يمتد عقده حتى عام 2025 ويتضمن شرطا جزائيا تبلغ قيمته 5 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن إدارة النادي السعودي أبدت ترحيبها بتحسين عقد اللاعب للمرة الثالثة، وذلك بعد أن سبق لها وفعلت ذلك بعد تعرض اللاعب لإصابة في الرباط الصليبي عام 2021.

وكان كاكو، الذي يعد صاحب أعلى معدل صناعة في تاريخ دوري المحترفين السعودي، قد تلقى عروضا عدة من أندية خليجية ولاتينية في أعقاب تألقه مع التعاون منذ انضمامه إلى صفوفه في فبراير 2021 قادمًا من نيويورك ريد بولز الأمريكي.

ولعب كاكو / 28 عاما/ 58 مباراة مع التعاون حيث سجل 21 هدفا وصنع 23، كما شارك في الموسم الماضي في 26 مباراة وسجل ستة أهداف وصنع 15.