بوتين يتوعد منظمي التمرد المسلح برد صارم وقاس

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة ألقاها صباح اليوم السبت، إن "الذين نظموا التمرد المسلح، ورفعوا السلاح ضد الرفاق في القتال، خانوا روسيا والرد على ذلك سيكون صارما وقاسيا"، بحسب ما أوردته قناة"آر تي عربية".

وأكد بوتين ضرورة نبذ أي خلاف أثناء تنفيذ "العملية العسكرية الخاصة"، وهو ما تصف به روسيا الحرب على أوكرانيا.

وقال بوتين: "كرئيس لروسيا وكمواطن روسي، سأقوم بكل ما بوسعي للدفاع عن روسيا ووقف هذا التمرد المسلح، وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة لاستعادة النظام في روستوف".

وأوضح بوتين: "إن الأجهزة الأمنية تلقت أوامر بإعلان حالة مكافحة الإرهاب، والقوات المسلحة الروسية تلقت أمرا بتحييد أولئك الذين نظموا التمرد المسلح.

وأشار بوتين إلى أن "المعركة التي تخوضها روسيا تتطلب منا الوحدة للتصدي للمخططات الخارجية".

وتابع: "تواصلت الليلة الماضية مع جميع القادة العسكريين في كل المحاور، وردودنا على هذا التهديد ستكون صارمة وقاسية".

ووصف بوتين ما يحدث بأنه"غدر" وقال إن محاولة تقسيم المجتمع "طعنة في الظهر".