الاتحاد يفوز على المولودية ويحسم ديربي العاصمة في الدوري الجزائري

حسم اتحاد الجزائر ديربي العاصمة الجزائرية، عقب تغلبه على جاره مولودية الجزائر 2/صفر، في المباراة التي جمعتهما على ملعب " نيلسون مانديلا" مساء الجمعة، في مباراة مؤجلة عن المرحلة 23 من المسابقة.

رفع اتحاد العاصمة رصيده إلى 39 نقطة ليلتحق بمولودية الجزائر في المركز الثالث ولهما 39 نقطة مبتعدين بفارق 15 نقطة خلف شباب بلوزداد المتصدر، وسبع نقاط خلف النادي الرياضي القسنطيني الوصيف.

ولا زال اتحاد العاصمة يملك مباراة مؤجلة سيلعبها الثلاثاء المقبل أمام مضيفه شبيبة الساورة. وسجل هدفا اتحاد العاصمة كلا من اسماعيل عبد الفتاح بلقاسمي، وهيثم لوصيف، في الدقيقتين 40، و63 على الترتيب.