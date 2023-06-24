اليونانيون في الخارج يصوتون في الانتخابات الوطنية

فتحت اليوم السبت مراكز الاقتراع، الواقعة في السفارات والقنصليات ومباني الكنيسة الأرثوذوكسية اليونانية ومباني الجالية اليونانية في الخارج أبوابها الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي.



ويشارك أكثر من 25600 يوناني، يعيشون في الخارج اليوم السبت، للمرة الثانية، في الانتخابات الوطنية من محل إقامتهم.



وسيصوت اليونانيون، وعددهم 25 ألفا و610، والمسجلون في القوائم الانتخابية الخاصة بالخارج، في 35 دولة، بمختلف أنحاء العالم، حيث تم إقامة مراكز اقتراع في 85 مدينة، طبقا لما ذكرته صحيفة "كاثيميريني" اليونانية اليوم السبت.



وتتركز أكبر مجموعات من الناخبين في مدن أوروبية.