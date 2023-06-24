وزارة الدفاع الروسية تحث مقاتلي فاجنر على الاستسلام

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حثت وزارة الدفاع الروسية، السبت، مقاتلي مجموعة "فاجنر" شبه العسكرية الروسية على "الاستسلام والاعتراف بالهزيمة"، مطالبة إياهم بضرورة التواصل مع ممثلي الوزارة أو ممثلي دوائر إنفاذ القانون في روسيا، وفقاً لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية.

وأعلنت الوزارة، بحسب "تاس"، أنها ألحقت بمقاتلي "فاجنر" هزيمة كبرى، بعدما انخرطوا في "مغامرة غير محسوبة العواقب".

جاء ذلك فيما اتهمت السلطات الروسية، قائد مجموعة "فاجنر" بقيادة "تمرد مسلح"، وأصدرت أوامرها بإلقاء القبض عليه، فيما أعلنم يفيجيني بريجوجين قائد "فاجنر" سيطرته على مواقع عسكرية في مدينة روستوف الروسية.