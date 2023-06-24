مصطفى بكري يستغيث بالحكام العرب لإنقاذ السودانيين: «مش لاقيين لقمة العيش»

شدد الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، على ضرورة وقف المؤامرة التي تحدث في السودان تحت مسمى الحرب، لا سيما في إقليم دارفور، داعيا الدول العربية للتدخل لمواجهة الحرب الأهلية في البلاد.

وأضاف خلال برنامجه «حقائق وأسرار» عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة، أن ما يحدث من فوضى في اليمن والعراق وليبيا والسودان؛ مؤامرة تستهدف الأمة العربية، محذرا من تفاقم الأوضاع في ظل زيادة معدلات المجاعة.

ووجه دعوته إلى قيادات الأمة وحكماء العرب قائلا: «أنقذوا الشعب السوداني، في ناس الآن مش لاقية لقمة العيش، ولا لاقين القمح.. المخابز قفلت، والبلد وقفت، أصبح لا يوجد أي شيء.. أين سيذهب أشقاؤنا السودانيون؟ الحرب في كل مكان على أرض السودان».

وأكد أن الهدف من تلك المؤامرة تقسيم السودان، معقبا: «مطلوب أيضا من جنوب السودان التآمر ضد مصر، لازم الشعب المصري يعلم أن مصر مستهدفة في كل شيء في نهر النيل، وفي المعارك التي تحدث في السودان وفي ليبيا، وفي المؤامرة التي تتم في مضيق باب المندب».

وعلى صعيد آخر يتعلق بالأوضاع السورية، أبدى بكري سعادته لعودة سوريا إلى أحضان الوطن العربي قائلا: «سوريا تعبت وتألمت كثيرًا، والرئيس الأسد تحدث مرارًا وتكرارًا عن المؤامرة التي استهدفت سوريا وأرادت تقطيع أوصال هذا الوطن، وأنا بدوري كنت من الأصوات القليلة في العالم العربي التي دعمت سوريا وحذرت من مخاطر هذه المؤامرة».

ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية والغرب والأمم المتحدة يتآمرون جميعا على سوريا إلى اليوم، مدللا على رأيه بتحذيرهم الدول العربية في وقت سابق، من تطبيق قانون قيصر حال عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية واستعادة العلاقات، معقبا: «فلتفعلوا ما تريدون، سوريا قطر عربي شقيق ومن حقه أن يعود إلى أمته العربية، شاء من شاء وأبى من أبى».