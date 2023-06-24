وفاة موسيقي الجاز الألماني بيتر بروتزمان عن عمر 82 عاما

توفي موسيقي الجاز الألماني بيتر بروتزمان في مدينة فوبرتال غرب ألمانيا عن عمر 82 عاما يوم الخميس، حسبما قال متحدث باسم مدينة فوبرتال لوكالة الأنباء الألمانية مساء الجمعة.

ويعتبر بروتزمان ممثلا مؤثرا للجاز الحر وكان واحدا من موسيقيي الجاز الألمان القلائل المعروفين في مختلف أنحاء العالم.

ومارس عازف الساكسفون بالعزف مع فرق موسيقية مختلفة في جميع أنحاء أوروبا، وكانت له قاعدة جماهيرية كبيرة في الولايات المتحدة مع فرقتي "لاست اكزيت" و"شيكاغو تينت".

وأحب بروتزمان العزف على الساكسفون بقوة وبصوت مرتفع- وكان أفضل مثال على ذلك ألبومه الثاني «ماشين جن» (سلاح آلي) عام 1968 .

ولد بروتزمان في مدينة ريمشايد في غرب ألمانيا، وتعلم آلة «الكلارينيت» عندما كان طفلا ثم درس الفن في كلية فنون «فيركونستشولي» في فوبرتال، وفي أوائل ستينيات القرن الماضي تحول إلى موسيقى الجاز الحر.