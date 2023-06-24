ميدفيديف: مقاتلو فاجنر يهدفون للإطاحة بالدولة

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قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دمتري ميدفيديف، إن مقاتلي مجموعة فاجنر الذين يتحدون مؤسسة الدفاع الروسية يخططون للإطاحة بالدولة.

وأضاف ميدفيديف: "من الواضح أن هذه عملية مدروسة ومخططة جيدا هدفها الاستيلاء على السلطة في البلاد"، وفقا لوكالات الأنباء الروسية.

وأوضح ميدفيديف، حليف بوتين المخلص والرئيس الروسي السابق، أن تصرفات أولئك الذين نظموا الانتفاضة العسكرية "تتناسب تماما مع نمط الإطاحة بالدولة المخطط له والمدبر جيدا".

ولم يستبعد ميدفيديف احتمال مشاركة أعضاء سابقين في وحدات النخبة العسكرية الروسية في الانتفاضة أو حتى مقاتلين من الخارج.

وقال إن هذا يظهر المستوى العالي من الاستعداد للانتفاضة والسيطرة الجيدة على تحركات القوات.

ولم يذكر ميدفيديف قائد مجموعة فاجنر، يفجيني بريجوجين، بالاسم.

وانطلقت أرتال مسلحة من المرتزقة اليوم السبت، من مدينة روستوف أون دون جنوبي روسيا باتجاه موسكو، وقال ميدفيديف إن الانقلاب على أكبر قوة نووية "يهدد بدفع العالم إلى حافة الدمار".

وأوضح أن القيادة الروسية لن تسمح بمثل هذا السيناريو.