• الاثنين.. انطلاق أولى شعائر الحج.. بالمبيت فى منى ليلة التروية

تنطلق بعد غد الاثنين أولى شعائروسنن الحج وذلك للمبيت بمنى فى ليلة التروية لمن يرغب من الحجاج ..فى حين تبدأ عمليات التصعيد إلى عرفات بعد غد الإثنين لأكثر من مليونى حاج من مصر وكافة الدول الإسلامية للوقوف على عرفات وهو الركن الأعظم فى الحج.. ثم استكمال باقى الشعائر من المبيت بمزدلفة ورمى الجمرات و الحلق أوالتقصير بمنى ثم طواف الإفاضة حول الكعبة المشرفة والسعى بين الصفا والمروة.

واكتمل اليوم نقل الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، تمهيداً لتصعيدهم ليوم التروية بمشعر منى بعد غد الاثنين، ثم مشعر عرفة يوم الثلاثاء، وسط توقعات بإرتفاع أعداد الحجاج إلى أكثر من 2 مليون ونصف المليون حاج بعد إضافة حجاج الداخل، وسط استعدادات سعودية كبيرة، وانتشار أمني مكثف على الطرقات وبخاصة على مداخل مكة المكرمة.

وأكدت القيادات الأمنية في المملكة عن جاهزيتها لمتابعة وتسهيل أعمال الحج ووضع خططها التنظيمية والأمنية لحفظ النظام خلال موسم حج هذا العام، مشددة على الجميع بالإلتزام بالأنظمة والتعلميات لسلامة الحج أمنياً، وتتنوع جاهزية القيادات الأمنية لضبط الأمن وحفظ النظام ابتداء من المنافذ الحدودية.

وكشفت القيادات الأمنية عن توفير أجهزة رصد حالات تزوير الوثائق عند المنافذ السعودية وقبل دخول أراضي المملكة نظراً لإستخدام أجهزة متطورة بهذا الشأن، كما رفعت كفاءة العاملين بالمنافذ ودعمها بكوادر بشرية مدربة تجيد عدة لغات، وتكثيف التواجد الأمني، وإتخاذ كافة التدابير لمنع وقوع الجريمة ومكافحة عمليات النشل وإي ظواهر سلبية تؤثر على أمن الحج.

وأكد قائد قوات الجوازات بالحج، اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، عن دعم المنافذ السعودية بكوادر بشرية مدربة تستطيع الكشف عن حالات تزوير الوثائق حيث تتعرف وتقرأ هذه الأجهزة بإحترافية ودقة عالية لأي عملية تزوير في الوثائق التي يحملها الحجاج والتي نجحت في ضبط أكثر من 83 حملة حج وهمية.

وتوقعت وزارة الحج السعودية أن يصل عدد الحجاج هذا العام إلى نحو مليونين و300 ألف حاج، قادمين من أكثر من 160 دولة بخلاف حجاج الداخل.

وتتوجه أنظار العالم الإسلامي خلال أيام إلى مكة المكرمة، حيث تبدأ مناسك الحج لموسم (1444 هجرية/ 2023 ميلادية)، ويعد الوقوف بعرفة ركنه الأكبر، وسط استعدادات غير مسبوقة من السعودية، وتقديرات رسمية بموسم حج "استثنائي ومميز وآمن".

من جهتها، حرصت سامية سامى رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار ورئيسة مكتب شؤون الحج السياحي المصري على المرور على مقار إقامة الحجاج بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، ومقابلة العديد منهم للاطمئنان عليهم، وذلك قبل تصعيدهم إلى المشاعر المقدسة "منى - عرفات" لأداء مناسك الحج، كما تم التأكد من التزام الشركات السياحية بالضوابط والقواعد المنظمة لموسم الحج السياحي لهذا العام والتأكد من تنفيذ البرامج المتفق عليها مع الحجاج.

وقالت سامية سامي إنه تم إبلاغ الحجاج بأن جميع أعضاء بعثة وزارة السياحة والآثار المتواجدة حالياً بالمملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن وأنهم متواجدين لتلقى أي استفسارات أو شكاوى لدى الحجاج، مشيرة إلى مقابلة العديد من مشرفي الشركات السياحية المتواجدين بالمملكة وتم التأكيد عليهم بضرورة العمل على بذل قصارى الجهد لتوفير سبل الراحة للحجاج وتلبية طلباتهم والعمل على رعايتهم لحين عودتهم بسلام لأرض الوطن بعد الانتهاء من أداء الفريضة.