تشيلسي يوافق على انتقال كوليبالي للهلال السعودي

وافق تشيلسي الإنجليزي على انتقال مدافعه السنغالي كاليدو كوليبالي إلى الهلال السعودي في فترة الانتقالات الصيفية، ويتبقى اجتياز اللاعب للفحوصات الطبية من أجل الإعلان عنه لاعبًا بصفوف الزعيم رسميًا حسبما أفاد تقرير صحفي.

قال فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والخبير بسوق الانتقالات، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" وافق تشيلسي والهلال على جميع العقود الخاصة لانتقال كوليبالي للدوري السعودي".

أضاف رومانو:" سيكمل كوليبالي الفحوصات الطبية ويوقع على العقود، ثم يتم الإعلان عن الصفقة كلاعب جديد بصفوف الهلال في نهاية هذا الأسبوع".

أتم رومانو:" تم الاتفاق.. ونؤكد على اتمام الصفقة".

وكانت إدارة الهلال السعودي قد أبرمت أولى صفقاتها الصيفية بالتعاقد مع البرتغالي روبن نيفيز قادمًا من وولفرهامبتون الإنجليزي.

Understand Chelsea and Al Hilal have approved all contracts for the transfer of Kalidou Koulibaly to Saudi side. 🔵🇸🇦 #CFC #AlHilal



Koulibaly will complete medicals, sign the contract and then be unveiled this weekend as new Al Hilal player.



Done deal, here we go confirmed. pic.twitter.com/NsDGGgPUtp