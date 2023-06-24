أعلنت رئيسة وزراء إستونيا، كايا كالاس، اليوم السبت، تعزيز الأمن على الحدود مع روسيا، كما حثت مواطنيها على عدم السفر إلى أي منطقة في روسيا.



وكان قائد مجموعة "فاجنر" الروسية، يفجيني بريجوجين، أعلن، صباح اليوم السبت، سيطرته على مقر قيادة الجيش الروسي في مدينة روستوف، والذي يشكل مركزاً أساسياً للهجوم الروسي على أوكرانيا، وسيطر على مواقع عسكرية من ضمنها المطار.



وقال بريجوجين، في مقطع فيديو نشر على تطبيق "تليجرام" "إننا في المقر العام"، مضيفاً أن "المواقع العسكرية في روستوف تحت السيطرة بما فيها المطار" فيما كان رجال ببدلات عسكرية يسيرون خلفه.



وتوعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المجموعة العسكرية، بإجراءات صارمة، رداً على التمرد الذي بدأته قبل ساعات.