برلين: شولتس يستعلم بشكل مستمر عن تطورات الوضع في روسيا

صرح متحدث باسم الحكومة الألمانية بأن المستشار الألماني أولاف شولتس "يستعلم بشكل مستمر" عن تطورات الوضع في روسيا الناجمة عن تمرد مجموعة فاجنر.

وقال المتحدث اليوم السبت:" لا يزال الوضع متغيرا بشدة، وفي هذا الصدد نقوم بمراقبة الوضع عن كثب وننسق مع أقرب حلفائنا" مشيرا إلى أن من غير المزمع في الوقت الراهن أن يصدر بيان عن شولتس بهذا الخصوص.

وتخوض روسيا منذ 16 شهرا حربا على جارتها أوكرانيا، وكان مرتزقة فاجنر من بين أهم القوات التي تمتلكها روسيا في هذه الحرب حتى الآن.

ودخل رئيس مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين حاليا في مواجهة علنية مع القيادة العسكرية في موسكو وذلك بعد تهكمه عليها على مدار شهور ثم انتقاده العلني لها.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال في كلمة ألقاها صباح اليوم إن "الذين نظموا التمرد المسلح، ورفعوا السلاح ضد الرفاق في القتال، خانوا روسيا والرد على ذلك سيكون صارما وقاسيا"، بحسب ما أوردته قناة"آر تي عربية".

وبدوره، رد بريجوجين، في رسالة صوتية عبر قناته على تطبيق تليجرام، قائلا إن مقاتليه لن يستسلموا كما طلب الرئيس الروسي.