قال رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريجوجين، اليوم السبت، إن قواته لم تكن بحاجة إلى إطلاق رصاصة واحدة عندما سيطرت على مقر المنطقة العسكرية الجنوبية في روسيا في روستوف.

وفي رسالة صوتية جديدة نشرها المكتب الصحفي للمجموعة، أكد بريجوجين أن رجاله تعرضوا لإطلاق نيران المدفعية وطائرات الهليكوبتر وهم في طريقهم إلى روستوف، مضيفا أنه يعتقد أنه يحظى بدعم الشعب الروسي لما يسميه مسيرته "من أجل العدالة"، بحسب وكالة "رويترز".

وكان شاهد من وكالة "رويترز" قد قال إن رتلا عسكريا تابعا لمجموعة فاجنر مر عبر مدينة فورونيج الروسية بعد ظهر اليوم السبت، مشيرا إلى أن من بين المركبات شاحنة تحمل دبابة.