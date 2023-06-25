مقتل شخصين وإصابة 10 أطفال في حادث حفار في ألمانيا

تسبب خرطوم هيدروليكي ممزق لحفار في وقوع حادث مميت، حيث كان يركب فى صندوق الحفار مجموعة من الأطفال الصغار خلال رحلة ترفيهية لهم في شمال ألمانيا، مما أسفر عن مقتل طفل وشخص بالغ وإصابة 10 أطفال آخرين، وفقا للشرطة.

وكانت المجموعة تركب في صندوق شبكي كان يحمله الحفار على طول طريق ترابي على سبيل الترفيه والمرح، حسبما قال متحدث باسم الشرطة المحلية مساء اليوم السبت.

وتمزق خرطوم هيدروليكي في المركبة، مما تسبب في انفصال الصندوق عن الحفار وسقوطه، وفقا للمتحدث باسم الشرطة. وكان بعض الأشخاص محاصرين تحت الصندوق.

ولا تزال الظروف الدقيقة للحادث المميت قيد التحقيق.

وقع الحادث في مخيم نظمه الآباء وأطفالهم في سن رياض الأطفال في منطقة هاربورج في ولاية سكسونيا السفلى.