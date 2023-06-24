بورتوريكو تبحث خفض طرح سندات هيئة الكهرباء بمعدل النصف

يبحث مجلس الإشراف المالي في بورتوريكو، خفض السندات الجديدة التي يزعم أن هيئة الطاقة المفلسة في الجزيرة يمكنها سداد قيمتها بواقع النصف، وهذا عرض محتمل من المرجح أن يرفضه حاملو السندات.

ويقدر المجلس المعين من جانب الجهات الفيدرالية، أن هيئة الطاقة الكهربائية في بورتوريكو، التي يطلق عليها بريبا، يمكنها فقط سداد 2.5 مليار دولار للدائنين، وهذا أقل من نصف مبلغ الـ5.68 مليار دولار الذي تم عرضه في خطتها الخاصة بإعادة هيكلة الديون في شهر مارس، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت بلومبرج، إلى أن هذا أقل بكثير من ديون تبلغ 10 مليارات دولار، بما في ذلك قرابة 9 مليارات دولار لحاملي سندات ومقرضين.

وقال مجلس الإشراف، الذي يدير عملية إفلاس هيئة الطاقة "بريبا"، في بيان في ساعة متأخرة ليلة أمس الجمعة، بعد موافقته على الخطة المالية متعددة السنوات لبريبا، إن تخفيضات أكبر مما كان متوقعا في استهلاك الطاقة والتكاليف المرتفعة تتطلب تخفيضا أكبر مما كان مقترحا في السابق بحجم الدين الذي تستطيع الهيئة سداده بمرور الوقت.