مصطفى بكري: الإخوان عذبوا 49 شخصًا أمام قصر الاتحادية

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إن جماعة الإخوان عذّبت 49 شخصًا، خلال محاولاتهم لفض الاعتصام أمام قصر الاتحادية خلال حكم الرئيس المعزول الراحل محمد مرسي.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «الشاهد»، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، وعُرضت مساء الجمعة، أن اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية آنذاك، طالب رجاله بضرورة الحفاظ على حياة المواطنين وتأمين مظاهراتهم السلمية، وحمايتهم من بطش قيادات الجماعة.

وتابع : «بدأت التحريات من أول يوم.. واتهم محمد مرسي عددا من الأشخاص بالتحريض وتمويل المظاهرات».

وأشار إلى أنه عندما عُرضت القضية على نيابة مصر الجديدة، أمرت بالإفراج عن المتظاهرين لأن محضر التحريات أكد براءتهم من أي اتهام بالعنف.